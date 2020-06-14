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В ЕС подписали соглашение о закупке 300 млн доз вакцин от коронавируса

Новости » Коронавирус     14.06.2020 - 10:57
В ЕС подписали соглашение о закупке 300 млн доз вакцин от коронавируса
Фото: вакцина против коронавируса (иллюстрация freepik)

В Германии рассчитывают, что разработка вакцины может быть завершена к концу года

Германия, Франция, Италия и Нидерланды подписали соглашение о закупке 300 миллионов доз вакцин от коронавируса. Дозы вакцины будут разделены в соответствии с численностью населения.

Об этом сообщает Welt.

По данным министерства здравоохранения Германии, разработка вакцины может быть завершена к концу года.

Контрактным партнером является фармацевтическая компания AstraZeneca. Дозы вакцины будут разделены относительно численности населения.

Идет речь о закупке вакцины AZD1222, разработанной в Оксфордском университете, которая в настоящее время проходит испытания.

"Быстрые, скоординированные действия группы государств-членов создают дополнительную ценность для всех граждан ЕС в этом кризисе. Вместе с Комиссией мы хотим стать еще быстрее и вести больше переговоров в будущем", - сказал немецкий министр здравоохранения Йенс Шпан.

Напомним, ранее ВОЗ назвала число разрабатываемых в мире вакцин против коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что Евросоюз выделил один миллиард евро на разработку вакцины от коронавируса.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины ЕвросоюзВакцинаКоронавирус
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