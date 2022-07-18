ЄС схвалив п'ятий пакет військової допомоги Україні на 500 млн євро

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Євроради Шарля Мішеля в Twitter .

При цьому він зазначив, що ЄС продовжить підтримувати Україну.

Нагадаємо, в травні глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що країни ЄС не допустять такої ситуації, при якій в України не залишиться військової техніки і озброєння.

Зазначимо, Єврокомісія запропонувала пакет фінансової допомоги Україні в розмірі 9 млрд євро ще навесні, потім його схвалили лідери країн-членів ЄС. Однак, за інформацією західних ЗМІ, у Німеччині блокують виділення цієї допомоги Україні. ФРН схвалила лише перший транш у розмірі 1 млрд, кошти від якого повинні бути виплачені Україні до кінця липня.