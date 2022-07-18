ЄС схвалив п'ятий пакет військової допомоги Україні на 500 млн євро
Рада ЄС схвалила п'ятий пакет військової допомоги Україні на 500 млн євро. Загальна сума підтримки в протистоянні російській агресії досягла 2,5 млрд євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Євроради Шарля Мішеля в Twitter.
При цьому він зазначив, що ЄС продовжить підтримувати Україну.
Нагадаємо, в травні глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що країни ЄС не допустять такої ситуації, при якій в України не залишиться військової техніки і озброєння.
Зазначимо, Єврокомісія запропонувала пакет фінансової допомоги Україні в розмірі 9 млрд євро ще навесні, потім його схвалили лідери країн-членів ЄС. Однак, за інформацією західних ЗМІ, у Німеччині блокують виділення цієї допомоги Україні. ФРН схвалила лише перший транш у розмірі 1 млрд, кошти від якого повинні бути виплачені Україні до кінця липня.
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