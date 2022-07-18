ua ru
Пн, 18 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЄС схвалив п'ятий пакет військової допомоги Україні на 500 млн євро

Новость на русском →
Брюссель, Понеділок 18 липня 2022 13:40
ЄС схвалив п'ятий пакет військової допомоги Україні на 500 млн євро Фото: глава Євроради Шарль Мішель (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Рада ЄС схвалила п'ятий пакет військової допомоги Україні на 500 млн євро. Загальна сума підтримки в протистоянні російській агресії досягла 2,5 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Євроради Шарля Мішеля в Twitter.

При цьому він зазначив, що ЄС продовжить підтримувати Україну.

Нагадаємо, в травні глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що країни ЄС не допустять такої ситуації, при якій в України не залишиться військової техніки і озброєння.

Зазначимо, Єврокомісія запропонувала пакет фінансової допомоги Україні в розмірі 9 млрд євро ще навесні, потім його схвалили лідери країн-членів ЄС. Однак, за інформацією західних ЗМІ, у Німеччині блокують виділення цієї допомоги Україні. ФРН схвалила лише перший транш у розмірі 1 млрд, кошти від якого повинні бути виплачені Україні до кінця липня.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати Росії в Україні
ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати Росії в Україні
DAILY
Війна на виснаження. Чи вистачить Росії солдатів і техніки на авантюру Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Війна на виснаження. Чи вистачить Росії солдатів і техніки на авантюру Путіна