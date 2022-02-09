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ЄС підготував лист Росії по Україні. Просить переговори з безпеки, - Politico

Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз підготував лист для Росії щодо загрози вторгнення в Україну. Дипломати ЄС закликають Кремль скоротити чисельність своїх збройних сил і провести нові переговори з безпеки в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Лист, з проектом якого ознайомилося видання, являє собою колективну відповідь ЄС на недавній меморандум, який Росія направила країнам ЄС. Лист підписаний головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем.

"Ми як і раніше серйозно стурбовані ситуацією, що склалася і твердо переконані, що напруженість і розбіжності повинні бути вирішені шляхом діалогу і дипломатії. Ми закликаємо Росію до деескалації і припинення нарощування військової присутності в Україні і навколо неї, а також в Білорусі", - написав він.

При цьому Боррель підкреслив, що ЄС і НАТО готові продовжити діалог з Росією про шляхи зміцнення загальної безпеки.

ЄС також пропонує продовжити переговори в декількох форматах, у тому числі в ОБСЄ, міжурядовій групі, що займається питаннями безпеки, а також в рамках Ради Росія-НАТО.

У Меморандумі особлива увага приділяється переговорам в рамках ОБСЄ, оскільки всі країни ЄС є членами цієї організації, на відміну від НАТО, в яку входить тільки 21 країна ЄС.

"Ми вважаємо, що ОБСЄ є відповідним форумом для вирішення проблем безпеки всіх зацікавлених сторін на додаток до інших існуючих форматів, включаючи Раду Росія-НАТО", - йдеться в листі.

Нагадаємо, раніше Росія провела три раунди переговорів щодо "гарантій безпеки" з США, НАТО та ОБСЄ.

Раніше повідомлялося, що Росія направила 57 країнам-членам ОБСЄ запити щодо "гарантій безпеки".

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