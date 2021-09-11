RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В ЄС підтримали ідею передачі проекту закону про олігархів в Венеціанської комісію

Автор: Наталія Гурковська

Рішення спрямувати проект закону про олігархів на розгляд до Венеціанської комісії конструктивне і піде на користь Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови Консультативної місії ЄС в Україні Фредріка Весслау під час форуму YES Brainstorming в Києві.

"Венеціанська комісія завжди має великий авторитет у справі законотворчості. Їхні висновки щодо таких питань відіграють в Україні конструктивну роль. Думаю, загалом вам було б корисно послухати думку Венеціанської комісії", - заявив він.

Раніше ідею отримання висновку Венеціанської комісії щодо цього проекту закону підтримав екс-прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт.

Як повідомлялося, 10 вересня голова Верховної Ради Дмитро Разумков направив законопроект №5599 про олігархів в Європейську комісію "За демократію через право" (Венеційську комісію).

2 вересня уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому відзначила невідповідність Конституції законопроекту про олігархів і запропонувала направити його в Венеційську комісію. Це рішення також підтримали 4 фракції парламенту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Разумков