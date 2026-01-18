ЕС планирует остановить торговое соглашение с США на фоне угроз Трампа о тарифах

Президент Европейской народной партии (ЕНП), крупнейшей политической силы в Европарламенте, Манфред Вебер в субботу заявил, что одобрение торгового соглашения с США пока невозможно.

"ЕНП поддерживает идею торгового соглашения между ЕС и США, однако учитывая угрозы Дональда Трампа, связанные с Гренландией, его утверждение на данном этапе невозможно. Договоренности по снижению пошлин на американские товары должны быть поставлены на паузу", - цитирует Вебера агентство.

Как отмечает Bloomberg, торговое соглашение, которого президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен достигла с Трампом летом 2025 года, уже частично реализовано, однако требует окончательного утверждения Европарламентом.

Документ предусматривал введение 15% пошлины США на большинство товаров из ЕС в обмен на обязательства Брюсселя отменить пошлины на американскую промышленную продукцию и отдельные виды сельскохозяйственных товаров. Фон дер Ляйен согласилась на эти условия, пытаясь избежать полномасштабной торговой войны сторон.

В то же время влиятельная группа евродепутатов изначально критиковала соглашение, называя его односторонним и играющим в пользу Вашингтона. Недовольство лишь усилилось после того, как Штаты, несмотря на достигнутые в июле договоренности, ввели 50% пошлины на сталь, алюминий и сотни других товаров из ЕС.

Глава комитета Европарламента по вопросам международной торговли Бернд Ланге заявил, что работу над имплементацией соглашения необходимо приостановить до тех пор, пока США не откажутся от своих угроз.

Кроме того, Ланге призвал Евросоюз применить Инструмент противодействия принуждению (Anti-Coercion Instrument, ACI) - мощный механизм ЕС для реагирования на экономическое давление, который до сих пор ни разу не использовался. Этот инструмент позволяет вводить зеркальные пошлины, дополнительные налоги для технологических компаний или ограничивать доступ к государственным закупкам.

Члены торгового комитета Европарламента уже провели первые консультации и планируют собраться снова через неделю. Тем временем датский евродепутат Пер Клаузен собрал 30 подписей под письмом к руководству парламента с требованием "заморозить" соглашение с США.