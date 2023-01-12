ЕС планирует уменьшить зависимость от Китая на фармрынке и наращивает производство собственных лекарств

Как отмечает издание, в странах Евросоюза выяснилось, что с ростом заболеваемости в условиях зимы практически повсеместно в Европе, а также в Британии обнаружилась нехватка основных лекарственных препаратов, в частности парацетамола, антибиотиков и средств для ингаляции.

"Дефицит лекарства, по данным Еврокомиссии - это не определенный временный сбой, а системная проблема с немалым количеством уязвимостей", - пишет издание.

Еврокомиссия, по словам FT, занимается вопросом создания запаса определенных лекарственных препаратов и гарантий поставки таких лекарств, чтобы предупредить проблему дефицита, который может возникнуть. По информации издания, под давлением европейских правительств Еврокомиссия пообещала вмешаться и разработать "системную политику по производству лекарств", которая обеспечит "стратегическую автономность" в вопросе наличия базовых препаратов.

Кроме того, ЕК планирует разработать законопроект, который обеспечит доступ к лекарствам всем нуждающимся в них пациентам и предотвращает нарушения поставок на фармацевтический рынок Европы.

При этом издание отмечает, что на фоне новой вспышки коронавируса в Китае Европа закупает антиковидный препарат Paxlovid американской корпорации Pfizer.