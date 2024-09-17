ЕС планирует выделить Украине помощь до 40 млрд евро без участия США, - FT

ЕС готовится предоставить новое финансирование к концу года независимо от участия США. Деньги будут выделены в соответствии с предложением G7 об использовании замороженных российских активов для помощи Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По словам трех человек, участвовавших в переговорах, односторонние действия предпринимаются на фоне обеспокоенности Брюсселя тем, что Венгрия помешает блоку предоставить гарантии, необходимые США для участия в схеме заморозки активов.

Правительство Виктора Орбана, самого пророссийского лидера ЕС, пыталось отложить принятие решения по схеме заморозки активов до президентских выборов в США, которые состоятся 5 ноября.

Но Брюссель должен начать работу над любой альтернативой в течение следующих нескольких недель, поскольку такой шаг будет зависеть от полномочий, которые истекают в конце года.

Средства предназначены для финансовой стабильности Украины, которая, по данным Киева и МВФ, в 2025 году столкнется с дефицитом финансирования в размере 38 млрд долларов. Страна полагается на иностранную помощь, чтобы продолжать функционировать, в то время как Россия усиливает атаки на ее инфраструктуру.

Согласно проекту юридического предложения, с которым ознакомилась FT, ЕС привлечет неопределенное количество миллиардов в виде кредитов для Украины к концу 2024 года. Такой шаг, расширение существующей программы помощи, потребует лишь поддержки большинства, а не единогласия, что устранит право вето Будапешта. Окончательная цифра может варьироваться от 20 до 40 млрд евро и будет установлена Европейской комиссией после консультаций с государствами-членами, заявили чиновники.

"Мы всегда можем действовать самостоятельно", - сказал представитель ЕС. Хотя первоначальная схема - с участием США - остается планом комиссии A, чиновники утверждают, что им нужна альтернатива, если Будапешт сохранит свое право вето до выборов в США.

Кредит Украине под российские активы

Напомним, в июне лидеры стран G7 договорились предоставить Украине кредит на сумму 50 млрд долларов, который будет погашаться за счет доходов от замороженных активов России.

В сентябре Еврокомиссия представила послам ЕС три новых варианта продления санкций против России, чтобы обеспечить кредит G7 для Украины на сумму 50 млрд долларов под российские активы. США хотят быть уверены, что режим санкций ЕС относительно активов не будет отменен.

В проекте госбюджета Украины на 2025 год Кабинет министров прогнозирует финансирование дефицита государственного бюджета за счет международной помощи на 36,9 млрд долларов. Однако пока не определены источники международной помощи на 19,1 млрд долларов.