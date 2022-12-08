RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ЕС поддержали присоединение Хорватии к Шенгенской зоне, - СМИ

Фото: в ЕС поддержали присоединение Хорватии к Шенгенской зоне (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Уже в ближайшее время Хорватия может войти в Шенгенскую зону. Страны ЕС выступили с поддержкой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отметил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк: "Как и ожидалось по результатам сегодняшней встречи министров внутренних дел ЕС: Да, Хорватия присоединится к Шенгенской зоне. Нет - Болгарии и Румынии".

Отмечается, что Болгария и Румыния не присоединятся к Шенгенской зоне из-за обеспокоенности Австрии ростом несанкционированной иммиграции.

Меры контроля регулярно появлялись в течение последнего десятилетия в периоды увеличения иммиграции и попыток эффективно сдерживать местные угрозы безопасности.

Несмотря на то, что Европейская комиссия рекомендовала принять Болгарию, Румынию и Хорватию в Шенгенскую зону, вступление требует поддержки всех членов ЕС вместе с Лихтенштейном, Исландией, Норвегией и Швейцарией.

"Неправильно, что система, которая не работает должным образом во многих местах, будет расширена в этот момент", - заявил министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер добавив, что он будет голосовать против вступления Румынии и Болгарии.

По словам министра, его страна в этом году зафиксировала 100 тысяч попыток нелегального пересечения границы.

Обновлено в 16:23

"С января больше никаких пограничных проверок на пути в Хорватию! Расширение Шенгенской зоны на Хорватию - еще один большой успех", - написал премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Нидерланды еще в начале декабря планировали заблокировать вступление Болгарии в Шенгенскую зону, поскольку страна не отвечает всем необходимым условиям.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Шенгенская зонаХорватия