В ЕС подготовят инструкцию для пропуска уклоняющихся от мобилизации россиян

Еврокомиссия разработает инструкцию для пропуска граждан России, которые уклоняются от мобилизации. Детали документа пока неизвестны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Еврокомиссии Аниту Хиппер во время пресс-конференции.
"Мы готовим в настоящее время инструкцию для стран-членов по тому, как справиться с этой беспрецедентной ситуацией", - сказала Хиппер.
Однако представитель Европейской комиссии не уточнила каких-либо деталей документа. Также остается неизвестным, когда будет готова инструкция.
Напомним, в ряде стран ЕС заявили, что не будут выдавать специальные визы или предоставлять убежище российским уклонистам. Соответствующие заявления сделали в Чехии, Эстонии и Латвии.
При этом в США рассказали, что намерены в индивидуальном порядке рассматривать возможные обращения россиян.
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