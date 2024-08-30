RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕС подготовит еще 15 тысяч украинских солдат до конца года, - Боррель

Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Страны Европейского Союза решили увеличить тренировочную миссию для Украины. До конца года подготовят еще 15 тысяч солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

По словам Борреля, в рамках тренировочной миссии EUMAM была обеспечена подготовка 60 тысяч украинских воинов. Сегодня министры обороны стран ЕС договорились, что до конца года натренируют еще 15 тысяч солдат ВСУ. 

Он также уточнил, что предложил странам ЕС создать небольшую координационную группу в Киеве, чтобы координировать деятельность миссии как с Украиной, так и с НАТО. Таким образом работа блока станет более эффективной. 

Обучение солдат в Украине

В то же время глава дипломатии ЕС отметил, что министры обороны не смогли договориться об обучении украинских воинов европейскими инструкторами на территории Украины. 

"Некоторые страны-члены были готовы, другие не хотели… В итоге мы решили, что тренировки будут проходить как можно ближе к Украине, но не на украинской территории", - добавил он. 

Также Боррель уточнил, что не против обучения украинских воинов на территории Украины.

"Почему бы и нет? Они будут ближе к той обстановке, в которой им придется воевать. Это может быть более уместно", - считает глава дипломатии ЕС. 

Но для такого решения необходимо согласие всех 27 стран-членов Евросоюза. 

Что предшествовало

Напомним, ранее Франция начала рассматривать возможность отправки своих инструкторов в Украину для обучения украинских защитников.

Более того, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский написал, что французские власти уже приняли соответствующее решение. В Париже не подтвердили такую информацию и добавили, что инициатива обсуждается.

Пока никто из стран-партнеров не решился на такой шаг.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзЖозеп БоррельПомощь УкраинеВойна в Украине