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ЕС подготовит миллион снарядов и более 1000 ракет для Украины, - Боррель

Фото: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Европейском союзе подготовят для Украины 1 млн снарядов 155 мм. Также еще более тысячи ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля на Европейской конференции по обороне и безопасности.

По его словам, суммарная помощь Украине со стороны стран и организаций ЕС составляет 16 млрд евро.

"Первый транш составил 500 миллионов евро. Сегодня мы приближаемся к шести тысячам миллионов евро. Итого страны и организации ЕС оказали помощи на 16 миллиардов евро, и это не конец", - заявил Боррель.

Он рассказал, что ЕС

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Европейский Союз готов предоставить Украине миллион снарядов для артиллерии.

Добавим, 5 мая Совет ЕС окончательно утвердил выделение 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины.

Также мы писали, что в Европейском парламенте выступают за ускорение принятия акта о снарядах для Украины.

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