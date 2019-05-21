У ЄС перестануть використовувати одноразовий пластиковий посуд з 2021 року

У країнах Європейського союзу з 2021 року заборонять використання та виготовлення одноразового пластикового посуду. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Польське радіо".

Зазначається, що будуть заборонені пластикові трубочки, тарілки та інші столові прилади. Відповідне рішення щодо вилучення з ринку одноразових пластикових виробів прийняли країни-члени ЄС.

Основна ціль - зменшення кількості пластикових відходів. Повідомляється, що наразі їх частка сягнула вже 70% всіх морських відходів.

За оцінками Європейської комісії, завдяки рішенню можна буде уникнути екологічних збитків, вартість яких до 2030 року становитиме еквівалент 22 млрд. євро.

Нагадаємо, раніше у Женеві близько 1400 представників 187 країн світу ухвалили угоду, що регулює глобальний експорт пластикового сміття. Документ затвердили ввечері 10 травня за підсумками 12-денних консультацій як доповнення до ухваленої в 1989 році Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням.