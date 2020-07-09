ЄС переходить з нафти та природного газу на водень

Єврокомісія представила стратегію використання водню як одне з найважливіших джерел енергій при переході на чисті технології. Він не виділяє при згорянні газів, що сприяють зміні клімату.

Про це розповів виконавчий віце-президент Колегії Єврокомісії Франс Тіммерманс, повідомляє France24.

За його словами, план ЄС складається з трьох етапів. Брюссель пропонує виробляти в Євросоюзі до 2024 року майже мільйон тонн цієї речовини, а до 2030 - 10 мільйонів тонн.

До 2050 року планується створення самодостатньої водневої індустрії, яка замінить викопні палива у всіх секторах, де цього не можуть зробити вітрогенератори або сонячні панелі.

Ідея також полягає в тому, щоб використовувати водневу енергію для галузей, які особливо важко чистити, наприклад, для виробництва сталі або хімікатів.