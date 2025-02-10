ЕС пересмотрит распределение многомиллиардной иностранной помощи, - Bloomberg
Евросоюз хочет пересмотреть многомиллиардную иностранную помощь. Такой шаг необходим, чтобы средства распределялись в соответствии с внешнеполитическими интересами блока.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По информации издания, Еврокомиссия хочет пересмотреть иностранную помощь и сделать ее более "целевой для партнеров".
Как пишет Bloomberg, это объясняется необходимостью обеспечить стратегические интересы ЕС, включая укрепление альянсов с единомышленниками, обеспечение доступа к сырью и сдерживание притока мигрантов.
При этом в ближайшие недели Еврокомиссия изложит идеи по улучшению своего следующего семилетнего бюджета на период с 2028 по 2034 год.
Издание обращает внимание, что ЕС и его государства-члены являются крупнейшими донорами международной помощи в мире, предоставив в 2023 году около 96 миллиардов евро (99 миллиардов долларов), в то время как США потратили на иностранную помощь около 72 миллиардов долларов.
Трамп приостановил иностранную помощь
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп приостановил финансирование программ помощи другим странам.
В частности, была приостановлена реализация проектов Агентства США по международному развитию (USAID). Такие программы действовали в том числе в Украине.
По словам американского лидера, в Агентстве обнаружили "невиданный уровень" коррупции. Поэтому Трамп призвал закрыть USAID.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.