ЕС пересмотрит распределение многомиллиардной иностранной помощи, - Bloomberg

Евросоюз хочет пересмотреть многомиллиардную иностранную помощь. Такой шаг необходим, чтобы средства распределялись в соответствии с внешнеполитическими интересами блока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По информации издания, Еврокомиссия хочет пересмотреть иностранную помощь и сделать ее более "целевой для партнеров".

Как пишет Bloomberg, это объясняется необходимостью обеспечить стратегические интересы ЕС, включая укрепление альянсов с единомышленниками, обеспечение доступа к сырью и сдерживание притока мигрантов.

При этом в ближайшие недели Еврокомиссия изложит идеи по улучшению своего следующего семилетнего бюджета на период с 2028 по 2034 год.

Издание обращает внимание, что ЕС и его государства-члены являются крупнейшими донорами международной помощи в мире, предоставив в 2023 году около 96 миллиардов евро (99 миллиардов долларов), в то время как США потратили на иностранную помощь около 72 миллиардов долларов.