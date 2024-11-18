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ЕС передал Украине обещанный миллион снарядов, - Боррель

Фото: Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Европейский Союз передал Украине обещанный миллион боеприпасов. ЕС подготовит еще несколько десятков тысяч украинских военных.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Мы только что выполнили наше обязательство предоставить Украине миллион боеприпасов, а к концу зимы мы подготовим еще 75 тысяч украинских солдат", - рассказал Боррель.

По его словам, в настоящее время Евросоюз передал Украине оружие в 45 миллиардов евро. Однако, по его мнению, действующий уровень помощи остается недостаточным, чтобы изменить ситуацию в поле боя в пользу Украины.

"Мы даем Украине ровно столько, чтобы удержаться, а иногда даже меньше, в то время как Россия перевела всю свою экономику на военное положение и рассчитывает на безусловную поддержку Северной Кореи и Ирана", - подчеркнул он.

Чешская инициатива

В этом году Чехия нашла значительное количество снарядов для Украины в странах, не входящих в Евросоюз. Однако для их приобретения потребовалось финансирование со стороны международных партнеров.

В июне стало известно о прибытии первой партии снарядов в Украину.

 

Позже премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что до конца 2024 года Украина получит еще около 500 тысяч боеприпасов в рамках своей инициативы.

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ЕвросоюзЖозеп БоррельВойна в Украине