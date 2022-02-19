ЄС передасть Україні допомогу для екстреної медицини через загрозу вторгнення Росії

"ЄС повністю солідарний з українським народом, а також надає конкретну підтримку. Після того, як Україна звернулася до нас за допомогою, ми цілодобово працювали, щоб допомогти владі. Негайна допомога вже в дорозі", - заявив комісар з кризового регулювання Янез Ленарчич.
Хто і яку допомогу надасть:
Словенія - 1 000 000 немедичних одноразових масок, 125 000 пар латексних рукавичок, 125 000 пар нітрилових рукавичок, 200 пар гумових чобіт і 10 дизельних електрогенераторів (6 кВт);
Румунія - 5 000 упаковок знеболюючих, 5 000 упаковок протизапальних, 5 000 упаковок антибіотиків і 840 літрів дезінфікуючих засобів для обробки рук;
Франція - 15 наметів, 300 сімейних наметів, 1 500 простирадл, 2 100 ковдр і 300 спальних мішків, 500 гігієнічних наборів, 25 сухих туалетів, 10 000 вінілових рукавичок, 50 000 хірургічних масок і один передовий медичний пункт, здатний надати допомогу 500 пораненим;