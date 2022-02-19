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ЄС передасть Україні допомогу для екстреної медицини через загрозу вторгнення Росії

Автор: Сергей Новиков

Європейський союз передасть Україні допомогу та обладнання для екстреної медицини. Київ направляв запит через загрозу вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Єврокомісії.

"ЄС повністю солідарний з українським народом, а також надає конкретну підтримку. Після того, як Україна звернулася до нас за допомогою, ми цілодобово працювали, щоб допомогти владі. Негайна допомога вже в дорозі", - заявив комісар з кризового регулювання Янез Ленарчич.

Хто і яку допомогу надасть:

  • Словенія - 1 000 000 немедичних одноразових масок, 125 000 пар латексних рукавичок, 125 000 пар нітрилових рукавичок, 200 пар гумових чобіт і 10 дизельних електрогенераторів (6 кВт);
  • Румунія - 5 000 упаковок знеболюючих, 5 000 упаковок протизапальних, 5 000 упаковок антибіотиків і 840 літрів дезінфікуючих засобів для обробки рук;
  • Франція - 15 наметів, 300 сімейних наметів, 1 500 простирадл, 2 100 ковдр і 300 спальних мішків, 500 гігієнічних наборів, 25 сухих туалетів, 10 000 вінілових рукавичок, 50 000 хірургічних масок і один передовий медичний пункт, здатний надати допомогу 500 пораненим;
  • Ірландія - 10 000 захисних костюмів, 50 000 хірургічних масок, 2 583 літри дезинфікуючого засобу для рук;
  • Австрія - 50 000 літрів дезинфікуючого засобу для рук, 9 000 літрів дезинфікуючого засобу для поверхонь, 50 000 захисних окулярів, 50 000 масок для обличчя і 20 000 нестерильних рукавичок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна запросила допомогу НАТО на випадок масштабних надзвичайних ситуацій.

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