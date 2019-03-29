ЄС очікує демократичних виборів в Україні

Міжнародні партнери України очікують, що вибори в Україні будуть демократичними, і що спостерігачі зможуть зафіксувати всі можливі порушення у виборчому процесі. Про це заявив глава Представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Мінгареллі зазначив, що ЄС очікує конкурентні вибори в Україні, оскільки за два дні до виборів ніхто не знає, хто переможе і який буде результат.

"Це доказ того, що Україна демократична. Ми хотіли б, що ці вибори підтвердять і зміцнять демократичний характер України", - сказав Мінгареллі.

За його словами, велика кількість спостерігачів зможуть зафіксувати будь-яке порушення.

"І вже ввечері 21 квітня ми матимемо президента, який представляє бажання і вибір більшості українців. Громадяни України заслуговують демократичних виборів", - підкреслив посол.

Раніше посол США в Україні Марі Йованович заявила, що США очікують України від вільних і справедливих президентських виборів, які відбудуться 31 березня.

У той же час прес-секретар Путіна заявив, що визнання підсумків виборів в Україні російською стороною залежить "від того, як вони пройдуть".