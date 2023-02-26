В ЕС оценили торговые санкции против России почти в 13 млрд евро

Десятый пакет санкций охватывает экспорт товаров в Россию на сумму 11,4 евро млрд (за 2021 год) и импорт из России на сумму 1,3 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Еврокомиссии.

Под экспортное эмбарго попали редкоземельные металлы, дополнительные электронные компоненты, используемые в российских системах вооружения, а также автопогрузчики, строительные краны, бульдозеры, станки для обработки металла, камня, электрогенераторы, трансформаторы, светодиодные лампы, снегоходы, турбореактивные двигатели.

Под импортные ограничения ЕС попали российский парафин, нефтяной кокс, природные битум и асфальт, битумные смеси, углерод и синтетический каучук.

Эти товары можно поставлять в страны ЕС до 27 мая 2023 года по контрактам, заключенным до 26 февраля, кроме углерода и синтетического каучука, по которым выданы квоты на импорт вплоть до середины 2024 года.

Квоты позволяют ввезти в этот период 752,5 тысячи т углерода и 563 тысяч т синтетического каучука, что в пересчете на месяц существенно превышает среднемесячный импорт в ЕС этих российских продуктов в 2022 году.

Напомним, что в субботу, 25 февраля, Европейский Союз ввел в действие десятый пакет санкций против России.

В преддверии десятый пакет санкций против РФ согласовали постпреды ЕС.

Впрочем, Польша не удовлетворена десятым пакетом ограничений Европейского Союза, страна назвала его "слишком мягким".

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