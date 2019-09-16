ЄС заперечує досягнення угоди з Лондоном щодо Brexit

Заяви політиків Великої Британії про досягнення значного прогресу у переговорах із Брюсселем щодо умов Brexit є передчасними. Про це повідомляють представники Євросоюзу, які є учасниками переговорів, передає газета The Guardian.

Джерела газети, які знайомі із ситуацією, зазначили, що сторонам небхідно узгодити ще багато питань для того, аби можна було заявляти про досягнення прогресу.

"Це не так. Насправді всі відчувають деяку тривогу. Те, що відбувається, складно назвати переговорами. У ході останнього раунду в п’ятницю ми торкнулися змістовної частини, що, звичайно, є кроком вперед, проте це повинно було бути зроблено ще дуже давно, і поки ми ще дуже далекі від кінцевого результату", - повідомляє джерело британської газети.

Нагадаємо, раніше британський міністр з питань виходу Сполученого Королівства зі складу Європейського союзу Стівен Барклі заявив про прогрес в переговорах з Брюсселем. За словами міністра, Лондону вдалося досягти певного прогресу у переговорах з Євросоюзом щодо умов Brexit. Він додав, що нещодавно Лондон та Брюссель провели "детальні переговори щодо технічних питань Brexit".