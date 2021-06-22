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У Білорусі обвинувачення просить для опозиціонера Бабарика 15 років в'язниці

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Білорусь, Вівторок 22 червня 2021 12:34
У Білорусі обвинувачення просить для опозиціонера Бабарика 15 років в'язниці Фото: обвинувачення просить для опозиціонера Бабарика 15 років в'язниці (facebook.com/vdbabariko)
Автор: Андрій Василюк

У Білорусі державне обвинувачення просить суд для опозиціонера, колишнього голови правління Белгазпромбанка Віктора Бабарика 15 років позбавлення волі. Його обвинувачують в отриманні доходів незаконним шляхом.

Про це повідомляє ТАРС.

"Остаточно призначити Бабарику 15 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії посиленого режиму з позбавленням права займати керівні посади", - сказав в залі суду держобвинувач Сергій Гіргель.

Віктор Бабарико знаходиться в СІЗО вже рік. Його затримали разом з сином 18 червня 2020 року. На той час він був найпопулярнішим опонентом Олександра Лукашенко на президентських виборах. В результаті його не допустили до виборів, відмовивши в реєстрації кандидатом в президенти, аргументувавши це "незадекларованою власністю в офшорах". Його також обвинувачують в дачі та отриманні хабаря.

Нагадаємо, в березні штаб Віктора Бабарика заявив про створення нової партії "Вместе". Він розповів, що білорусам потрібна партія, але "не як самоціль, а як найбільш ефективний інструмент досягнення нашої перемоги".

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