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ЄС схвалив виділення траншу на 600 млн євро для України, - Bloomberg

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Брюссель, Вівторок 10 травня 2022 14:52
ЄС схвалив виділення траншу на 600 млн євро для України, - Bloomberg Фото: Євросоюз готує транш для України (flickr com libereurope)
Автор: Сергей Новиков

Європейський союз виділення траншу на 600 млн євро макрофінансової допомоги для України. Ці кошти є частиною пакету екстреної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Видання з посиланням на джерела в керівництві ЄС зазначає, що схвалено виділення 600 млн євро, щоб допомогти Україні у зв'язку з невідкладними фінансовими потребами на тлі російського вторгнення.

Це частина пакету екстреної допомоги ЄС на загальну суму в 1,2 млрд євро, який було прийнято на початку 2022 року. Очікується, що Європейська комісія завершить процес у середу. За словами чиновників, кошти можуть бути переведені в найближчі дні.

Нагадаємо, Євросоюз підписав меморандум про виділення 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги для України на початку березня. Фінансування буде виділено двома траншами протягом 12 місяців.

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