ЄС відправив відповідь Росії щодо "гарантій безпеки"

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель від імені країн Євросоюзу відправив письмову відповідь Росії щодо "гарантій безпеки". Водночас він закликав РФ до деескалації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Борреля в Twitter.
"Я відповів від імені держав-членів ЄС на листи, які вони отримали від міністра Лаврова. Напруженість і розбіжності повинні бути вирішені шляхом діалогу і дипломатії. Ми закликаємо Росію до деескалації і припинення нарощування військової потужності в Україні і навколо неї, а також в Білорусі", - написав він.
У свою чергу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав відповідь ЄС Росії.
"Відмінний і сильний крок Жозепа Борреля і 27 країн-членів ЄС. Чим більше Росія намагається розділити Європу, тим більше єдиною вона стає. По суті, це єдина ефективна стратегія в боротьбі з агресивною Росією", - написав міністр у Twitter.
Нагадаємо, представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Білий дім зацікавлений у продовженні діалогу з Росією щодо "гарантій безпеки".
Крім того, представник російської делегації на переговорах у Відні Костянтин Гаврилов заявив, що Москва очікує від країн-членів ОБСЄ відповіді щодо "гарантій безпеки".