RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

ЄС відправив відповідь Росії щодо "гарантій безпеки"

Автор: Валерія Поліщук

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель від імені країн Євросоюзу відправив письмову відповідь Росії щодо "гарантій безпеки". Водночас він закликав РФ до деескалації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Борреля в Twitter.

"Я відповів від імені держав-членів ЄС на листи, які вони отримали від міністра Лаврова. Напруженість і розбіжності повинні бути вирішені шляхом діалогу і дипломатії. Ми закликаємо Росію до деескалації і припинення нарощування військової потужності в Україні і навколо неї, а також в Білорусі", - написав він.

У свою чергу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав відповідь ЄС Росії.

"Відмінний і сильний крок Жозепа Борреля і 27 країн-членів ЄС. Чим більше Росія намагається розділити Європу, тим більше єдиною вона стає. По суті, це єдина ефективна стратегія в боротьбі з агресивною Росією", - написав міністр у Twitter.

Нагадаємо, представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Білий дім зацікавлений у продовженні діалогу з Росією щодо "гарантій безпеки".

Крім того, представник російської делегації на переговорах у Відні Костянтин Гаврилов заявив, що Москва очікує від країн-членів ОБСЄ відповіді щодо "гарантій безпеки".

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзВторгнення Росії до України