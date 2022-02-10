ЄС відправив відповідь Росії щодо "гарантій безпеки"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Борреля в Twitter .

"Я відповів від імені держав-членів ЄС на листи, які вони отримали від міністра Лаврова. Напруженість і розбіжності повинні бути вирішені шляхом діалогу і дипломатії. Ми закликаємо Росію до деескалації і припинення нарощування військової потужності в Україні і навколо неї, а також в Білорусі", - написав він.

У свою чергу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав відповідь ЄС Росії.

"Відмінний і сильний крок Жозепа Борреля і 27 країн-членів ЄС. Чим більше Росія намагається розділити Європу, тим більше єдиною вона стає. По суті, це єдина ефективна стратегія в боротьбі з агресивною Росією", - написав міністр у Twitter.