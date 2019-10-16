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ЄС не скасує санкції проти Росії, - Пристайко

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Глава МЗС України повідомив про консенсус із міністрами ЄС щодо санкцій проти Росії

Євросоюз не піде на скасування санкцій проти Російської Федерації до виконання Мінських угод. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави МЗС України Вадима Пристайка.

Глава української дипломатії після засідання Комітету Європарламенту з закордонних справ у Брюсселі заявив про консенсус з міністрами закордонних справ Євросоюзу в питанні санкцій проти Росії.

"Санкції не можуть бути скасовані доки Росія не виконає своєї частини Мінських угод", - написав міністр.

Раніше Пристайко заявляв, що європолітики не обговорюють питання зняття санкцій з Російської Федерації.

РБК-Україна писало, що Пристайко в Люксембурзі зустрівся з кандидатом на посаду високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем, який підтвердив незмінність підходів ЄС щодо застосування санкцій стосовно Росії з метою повного виконання мінських домовленостей.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав міжнародне співтовариство зберегти санкції проти Росії. Зеленський заявив, що санкції - це ті самі жорсткі податки, необхідні для світового порядку.

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