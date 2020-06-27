ЄС відклав питання про відкриття кордонів, але попереднє рішення є

Фото: кордон ЄС (з відкритих джерел)

В Євросоюзі визначилися, що не впустять туристів з США і Росії

Євросоюз вирішив відкласти перегляд списку країн, громадянам яких дозволять в'їжджати в Шенгенську зону з 1 липня. Однак є країни, з приводу яких рішення вже визначено.

Про це повідомляє Reuters.

Йдеться про США, Бразилію та Росію - мандрівникам з цих країн буде відмовлено через високі показники захворюваності COVID-19 на батьківщині. Посли 27 країн-членів ЄС зібралися в другій половині дня в п'ятницю, 26 червня, щоб встановити критерії для надання в'їзду без необхідності проходити карантин.

За словами дипломатів, їм був наданий перелік з 10-20 країн. Обговорення тривали і країни ЄС повинні були дати неофіційні відповіді до вечора суботи, сказали чиновники, знайомі з цим питанням. Але посли попросили більше часу, щоб проконсультуватися зі своїми урядами.

Європейська комісія порадила, щоб блок спочатку зняв внутрішній прикордонний контроль, а потім поступово відкрився для сторонніх. Однак не всі країни були згодні.

Греція все ще зобов'язує проводити тести на COVID-19 для прибулих з низки країн ЄС, включаючи Францію, Італію, Нідерланди та Іспанію.

Чеська Республіка заявила, що не пускає туристів з Португалії, Швеції та частини Польщі.

Існує загальна згода про те, що блок повинен бути відкритий тільки для тих, хто має подібну або кращу епідеміологічну ситуацію, але є питання про те, як оцінити обробку країною епідемії і достовірність даних.

Так, за даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC), у низці країн, таких як Танзанія, Туркменістан і Лаос, в останні два тижні не було зареєстровано жодного випадку захворювання.

Однак чимало країн явно перебуває в гіршому становищі, ніж Європейський союз. До них належать США, Мексика, Бразилія і більша частина Латинської Америки, Росія, Південна Африка і Саудівська Аравія.

Нагадаємо, відповідно до одного з незатверджених проектів рішень про відкриття зовнішніх кордонів Євросоюзу, Україна увійшла до списку держав, яким можуть дозволити в'їзд.

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Автор: РБК-Україна