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Палата представників США ухвалила законопроект про реформу поліції

Новини » Політика     26.06.2020 - 08:52
Палата представників США ухвалила законопроект про реформу поліції

Якщо законопроект пройде в Сенаті, його передадуть на підпис президентові США

Палата представників Сполучених Штатів вчора прийняла законопроект про реформу поліції, який передбачає припинення надмірного застосування сили правоохоронцями. Причиною прийнятих обмежень стала смерть афроамериканця Джорджа Флойда, після того, як його затримали поліцейські.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, законопроект був розроблений демократами і підтримали його 236 депутатів, однак "проти" висловився 181 законодавець. Цих голосів вистачає для того, що б пройти на голосування в Сенат, де більшість займають республіканці. Якщо законопроект пройде і там, його передадуть на підпис президентові США.

У рамках цього законопроекту, поліцейським буде заборонено застосовувати прийоми на удушення, використовувати ордери на обшуки без попередження. Також відносно нього можна буде створювати національний реєстр зловживань з боку поліції.

Так, законопроект був запропонований демократами після смерті афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі, якого затримала поліція. Під час затримання один з поліцейських притиснув коліном шию чоловіка і утримував, хоча Флойд кричав, що задихається.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп на тлі протестів у країні, можливо, видасть указ, присвячений роботі поліції.

Також РБК-Україна раніше писало, що 9 червня американський суд в Міннеаполісі заарештував поліцейського, обвинуваченого у вбивстві Флойда.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикиполициязаконопроектПалата лордов
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