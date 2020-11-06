ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В ЄС засудили порушення РФ режиму припинення вогню на Донбасі

Автор: Артур Родивилов

ЄС глибоко стурбований порушенням режиму тиші і втратами серед українських військових минулого тижня внаслідок обстрілу з боку підтримуваних Росією збройних формувань. Євросоюз високо оцінив стриманість України.

Про це йдеться в заяві ЄС щодо агресії Росії проти України, оприлюдненому на засіданні Постійної ради ОБСЄ, передає "Укрінформ".

В документі наголошується, що три місяці відносного спокою в зоні конфлікту з моменту введення в дію режиму припинення вогню на Донбасі зробили істотний позитивний вплив на життя цивільних осіб.

"Це особливо вітається у контексті загострення пандемічної ситуації в регіоні. Проте ми глибоко стурбовані порушенням режиму припинення вогню і новими загиблими і пораненими серед українських військових минулого тижня унаслідок обстрілу з боку підтримуваних Росією збройних формувань", - наголошується в заяві.

Популярні новини

Водночас в ЄС оцінили стриманість України у відповідь на збройні провокації, а також її прагнення використовувати Тристоронню контактну групу для деескалації напруги.

"Ми закликаємо Росію проявити таке ж конструктивне ставлення в рамках ТКГ з метою відновлення конструктивного обговорення політичних питань", - заявили в Євросоюзі.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі зафіксовано шість порушень домовленостей з боку збройних формувань РФ. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було.

Раніше ОБСЄ зафіксувала сім обстрілів біля Донецької фільтрувальної станції.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДонбасОБСЄ