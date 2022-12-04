RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕС опубликовал решение о введении лимита цен на российскую нефть

Фото: ЕС опубликовал решение о введении лимита цен на российскую нефть (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Решение Евросоюза об ограничении стоимости нефти из России опубликовано в официальном журнале ЕС. Санкции вступают в силу с 5 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию.

Допускается оказание услуг судам, перевозящим энергоноситель, если цена нефти не превышает 60 долларов за баррель.

"Запрещено предоставлять танкерам техническую помощь, обслуживание, финансовые услуги, связанные с торговлей или транспортировкой, в том числе путем передачи между судами, в третьи страны сырой нефти или нефтепродуктов, указанных в приложении", - говорится в документе.

Допускается перевозка нефти транзитом через Россию выше установленного потолка, если она произведена не в РФ и не принадлежит людям и компаниям из РФ. Ограничение стоимости нефтепродуктов начнет действовать с 5 февраля. В середине января 2023 года будет обсуждаться пересмотр предельной цены на российскую нефть. В документе ЕС говорится, что она должна быть минимум на 5% ниже рыночной.

Напомним, 2 декабря страны Евросоюза согласовали установление максимальной цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. После этого аналогичное решение приняли страны G7 и Австралия.

Также мы писали, что Венгрию освободили от введения предельной цены на российскую нефть.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НафтаСанкции против России