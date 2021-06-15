ЄС визначив принципи нової стратегії щодо Росії, - Боррель

Детальну концепцію Боррель представить пізніше. Він також повторив слова американського президента Джо Байдена, який сказав, що відносини з Росією знаходяться на найнижчому рівні за період після Холодної війни.

Глава європейської зовнішньої політики додав, що буде нелегко їх поліпшити, тому що перспективи "не блискучі".

"Ми маємо відштовхувати, ми маємо стримувати, і ми маємо взаємодіяти водночас", - зазначив дипломат.