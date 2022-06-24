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Саміт ЄС підтримав перехід Хорватії на євро

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Брюссель, П'ятниця 24 червня 2022 16:31
Саміт ЄС підтримав перехід Хорватії на євро Фото: голова Європейської ради Шарль Мішель (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Лідери країн-учасниць Євросоюзу схвалили перехід Хорватії на валюту євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента Європейської ради Шарля Мішеля.

"Євро є грошовим вираженням нашої спільної долі і частиною нашої європейської мрії. Тепер збувається мрія для Хорватії. Вітаю прем'єра Андрія Пленковича, оскільки Хорватія зможе приєднатися до єврозони", - зазначив він.

Очікується, що протягом липня після переговорів з ЄС і Європейським центральним банком мають прийняти три законодавчі акти, які дозволять Хорватії перейти на євро вже з 1 січня 2023 року.

Нагадаємо, в 2017 році хорватський прем'єр Андрій Пленкович говорив, що його країна має намір увійти в єврозону протягом 7-8 років.

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Саміт ЄС Хорватия
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