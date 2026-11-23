Евросоюз готовит уже 22-й пакет ограничений против Москвы. Под санкции могут оказаться бывшие российские военные, банки, криптоплатформы и суда РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVP World.
По информации высокопоставленного чиновника ЕС, новые санкции будут касаться криптовалютных организаций, банков и судов российского "теневого флота". Кроме того, Евросоюз планирует ввести ограничения в отношении российских спортсменов.
Собеседник издания рассказал, что последние инциденты в европейских странах ужесточили поддержку более жестких мер против Москвы. Речь идет о поджогах, попытках диверсий на объектах критической инфраструктуры и нарушении воздушного пространства. В Европе подозревают, что эти случаи могут быть связаны с Россией.
По словам чиновника, именно такие события помогли странам-членам Евросоюза сблизить позиции по ужесточению санкций.
Идея запретить выдачу виз бывшим российским комбатантам ранее вызвала сопротивление среди отдельных членов Евросоюза.
В частности, Франция и Италия выступали против полного запрета. Эти страны получают больше заявок на российские визы, а также сомневались, удастся ли на практике обеспечить выполнение такого ограничения.
Другие меры нового пакета должны усложнить России обход уже введенных санкций. В частности, ограничения для криптовалютных платформ и банков призваны закрыть финансовые каналы, которые могут использоваться для обхода запретов.
В то же время расширение санкций против танкеров "теневого флота" должно сократить нефтяные доходы России.
Отдельное направление ограничений будет касаться российских спортсменов, находящихся на территории Евросоюза.
Напомним, предыдущий, 21-й пакет санкций против России Евросоюз утвердил 23 июля. Он стал самым большим за последние четыре года и охватил 218 физических и юридических лиц.
В то же время, Евросоюз продолжает расширять санкционное давление на Россию. 16 ноября ЕС ввел ограничения против 12 физических лиц и 101 компании и организации.
В санкционный список, в частности, внесли почти 50 российских банков, девять нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, а также компании и бизнесменов, связанных с российским "теневым флотом".