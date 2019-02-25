ЄС офіційно продовжив заборону на поставки зброї до Білорусі

Ембарго відносно Білорусі продовжили ще на один рік

Европейский союз официально еще на один год продлил эмбарго на поставку оружия в Беларусь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

Отметим, введенное в 2011 году эмбарго не предусматривает никаких новых исключений. Ранее при пересмотре санкций против Беларуси Венгрия добилась разрешения на поставку в Беларусь биатлонных винтовок и прочих видов спортивного оружия.

Помимо запрета на поставку оружия так же продлеваются санкции против четырех чиновников, которых Брюссель подозревает в причастности к громким исчезновениям 1999-2000 годов. В частности, в черном списке остаются бывший министр внутренних дел Беларуси Владимир Наумов, экс-глава Администрации президента Виктор Шейман, занимавший в период исчезновения политиков должность главы МВД Юрий Сиваков и командир бригады спецназа внутренних войск МВД Дмитрий Павличенко.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что расширение военных блоков осложняет ситуацию вблизи белорусских границ. Он также отметил, что деятельность НАТО в Европе значительно активизировалась.

В ноябре Лукашенко заявлял, что Беларуси может понадобиться ракетное оружие в случае создания в Польше базы НАТО.