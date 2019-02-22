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Лукашенко: розширення військових блоків ускладнює ситуацію поблизу білоруських кордонів

Новини » Політика    22.02.2019 - 13:36
Лукашенко: розширення військових блоків ускладнює ситуацію поблизу білоруських кордонів
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Лукашенко заявив про готовність до діалогу з НАТО на принципі паритетності

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що розширення військових блоків ускладнює ситуацію поблизу білоруських кордонів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт президента.

Він також вказав, що діяльність Північноатлантичного альянсу в Європі значно активізувалася.

"Діяльність Північноатлантичного альянсу на європейському континенті значно активізувалася. Розширення військових блоків, розробка і впровадження нових технологій збройного протиборства ускладнюють ситуацію поблизу наших кордонів. Всім слід знати, що Білорусь не відступить від реалізації мирної зовнішньої політики", - підкреслив Лукашенко.

При цьому глава Білорусі зазначив, що його країна готова до конструктивного діалогу з НАТО на принципах паритету і прозорості і ні від кого "не відгороджується парканом".

Нагадаємо, в 2014 році Лукашенко заявив, що найбільша небезпека для Росії і Білорусі - це вступ України в НАТО.

Як писало РБК-Україна, в листопаді 2018 року глава Білорусі заявив, що країні може знадобитися ефективна зброя, в тому числі ракетна, якщо НАТО буде розміщувати свою постійну базу в Польщі.

Додамо, в січні 2019 року Литва назвала Білорусь однією з найбільших загроз нацбезпеці.

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