МЗС очікує введення санкції проти Росії за міст з Кримом

Фото: Еміне Джапарова (РБК-Україна)

Україна вітає продовження дії санкцій Європейського союзу проти Росії за анексію Криму. Водночас Київ очікує, що ЄС запровадить нові обмеження щодо Москви.

Про це написала на своїй сторінці у Twitter перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джепарова.

Джепарова закликала ЄС ввести антиросійські санкції за Кримський міст.

"Ми вітаємо продовження санкцій проти 175 фізичних та 44 юридичних осіб ще на 6 місяці. Росію слід покарати. Ми очікуємо, що санкції будуть введені за незаконний Керченський міст", - заявила вона.

Нагадаємо, сьогодні Євросоюз продовжив дію санкції проти Росії за анексію Криму ще на півроку. Найближчим часом до санкційного списку планують додати причетних до будівництва Керченського мосту.

Раніше РБК-Україна писало, що Кіпр блокує введення європейських санкцій проти Росії за будівництво Керченського мосту.

Додамо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснював, чому Кіпр блокує санкції Європейського союзу проти Росії.