У ЄС схвалили скорочення викидів парникових газів для вантажівок

На вантажні автомобілі приходиться майже чверть викидів, пов'язаних з транспортом

Во вторник, 19 февраля, Европейский союз согласился сократить выбросы углекислого газа для новых грузовых автомобилей и автобусов на 30 % до 2030 года в рамках обязательств ЕС сократить выбросы парниковых газов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

В заявлении Европейской комиссии отмечается, что Европейский парламент и Совет ЕС во вторник утром достигли компромисса, который уменьшит средние выбросы углекислого газа по сравнению с уровнем 2019 года.

Отметим, что до этого в Евросоюзе не было ограничений на выбросы от транспортных средств большой грузоподъемности, в отличие от других стран, таких как США, Китай, Япония и Канада. При этом на грузовые автомобили приходится почти четверть выбросов, связанных с транспортом.

Напомним, в ноябре 2018 года в стратегии защиты климата Еврокомиссии отмечалось, что выбросы углекислого газа в странах Евросоюза можно сократить до ноля в течение следующих 30 лет.

Как писало РБК-Украина ранее, государства-участники Парижского климатического соглашения должны как минимум втрое сократить объемы выбросов углекислого газа (СО2), чтобы предотвратить климатическую катастрофу.

Стоит отметить, что объемы выброса углекислого газа во всем мире в 2017 году увеличились на 1,6% до рекордного уровня, и в 2018 году эта тенденция продолжалась.