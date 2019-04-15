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ЄС схвалив реформу закону про авторське право

Новини » Політика    15.04.2019 - 12:56
ЄС схвалив реформу закону про авторське право
Фото: Youtube (flickr/Rego Korosi)

Після тривалого узгодження позицій, більшість країн ЄС проголосували в підтримку спірної реформи

Країни Європейського союзу остаточно схвалили реформу законодавства про захист авторських прав, що викликала глибокі розбіжності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Після тривалого узгодження позицій, більшість країн ЄС, у тому числі Німеччина, 15 квітня проголосували в підтримку спірної реформи. У березні депутати Європейського парламенту вже підтримали першу за останні 20 років реформу законодавства про захист авторських прав.

Метою реформи є адаптування законодавства до сучасних цифрових моделей і подбати про те, щоб видавництва, ЗМІ та працівники сфери мистецтва отримували адекватну винагороду за використання їх продукції. Особливі суперечки викликали два пункти - стаття 11 стаття 17.

Стаття 11 передбачає запровадження законодавчих норм, які зобов'яжуть Google та інші пошукові платформи платити за показ в інтернеті витягів із статей та інших матеріалів. Між тим стаття 17 зобов'язує такі онлайн-платформи, як YouTube і Instagram платити працівникам сфери мистецтва та іншим власникам авторських прав за поширення їхніх пісень і відео.

Для того, щоб виключити порушення, на такі платформи пропонують встановити фільтри - спеціальне програмне забезпечення, яке буде перевіряти контент на дотримання нових норм захисту авторських прав уже при вивантаженні контенту.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Європейський парламент підтримав директиву щодо реформи авторського права, яка модернізує епоху цифрових технологій. Тоді її підтримали 348 євродепутатів.

Також представники Євросоюзу, Єврокомісії, а також Європарламенту досягли угоди щодо реформи авторського права в ЄС.

Крім того, в столиці Німеччини Берліні пройшов марш проти реформиЄвропейського союзу щодо авторського права.

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