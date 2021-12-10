ЄС оголосить про санкції проти ПВК "Вагнера" наступного тижня

У понеділок, 13 грудня, ЄС оголосить про санкції проти ПВК "Вагнера" у відповідь на передбачувані порушення прав людини найманцями в Україні, Сирії та Лівії. До списку санкцій потраплять сама група, А також троє юридичних і вісім фізичних осіб, пов'язаних з нею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Financial Times .

Західні країни вважають, що Кремль використовує ПВК "Вагнера", яка, на думку ЄС, має тісні фінансові зв'язки з давнім другом російського президента Володимира Путіна, для того, щоб дати йому можливість використовувати незаперечні важелі впливу в зарубіжних конфліктах.

За словами Високопоставлений чиновник ЄС, який не побажав називати своє ім'я, санкції ЄС проти "Вагнера", трьох пов'язаних з ним організацій і восьми фізичних осіб включатимуть заборону на поїздки в ЄС і заморожування будь-яких активів, що зберігаються в блоці.

Обмеження були прийняті трохи понад рік по тому після того, як Брюссель ввів санкції проти передбачуваного прихильника Євгена Пригожина, російського постачальника провізії, прозваного "кухарем Путіна" за його тісні зв'язки з Кремлем.

