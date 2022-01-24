ЄС оголосив про новий пакет фіндопомоги для України. Виділить 1,2 млрд євро

За її словами, минулої п'ятниці вона обговорювала ситуацію, що склалася на тлі загрози вторгнення Росії, з українським президентом Володимиром Зеленським.

"Ми обговорили, як ЄС може продовжити підтримку України в короткій та середньостроковій перспективі… Сьогодні я оголошую про новий пакет фінансової допомоги для України, який складається з кредитів та грантів. Насамперед Єврокомісія пропонує нову невідкладну макрофінансову допомогу у сумі 1,2 млрд євро", - зазначила фон дер Ляєн.

Вона уточнила, що ця допомога буде спрямована на вирішення фінансових проблем України, а Європарламент має схвалити її якнайшвидше, а перший транш становитиме 600 млн євро.

"Більш того, ми незабаром розпочнемо роботу над другою ще більшою програмою підтримки зусиль України в галузі модернізації. По-друге, Єврокомісія майже подвоїла двосторонню допомогу Україні у грантах цього року, ще 120 млн євро буде виділено", - додала голова Єврокомісії.

На завершення вона наголосила, що ЄС продовжить інвестувати у майбутнє України. Згідно з інвестиційним планом, на це виділять понад 6 млрд євро.

"Україна вільна та суверенна країна, вона робить свій власний вибір, і Європейський союз залишається на її боці", - підсумувала фон дер Ляєн.