ЄС звинуватила режим Лукашенка у "гібридних атаках" 

"Вони садили людей в літаки і буквально штовхали їх до наших кордонів", - заявила Урсула фон дер Ляєн.

За її словами Європейський союз буде протистояти "гібридній атаці" з боку Білорусі з використанням міграції, однак ЄС буде залишатися вразливим до тих пір, поки його 27 країн-членів не будуть розділені по цьому актуальному питанню.

"Це гібридна атака, спрямована на дестабілізацію Європи. Ми ніколи цього не потерпимо. Ми будемо підтримувати Литву, Латвію і Польщу, які межують з Білоруссю, і мають східний зовнішній кордон ЄС", - зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Вона підкреслила, що гострі внутрішні розбіжності в ЄС з приводу того, як поводитися з біженцями та мігрантами, означають, що "блок залишається відкритим для шантажу, в той час, як геополітичні суперники Європи отримують вигоду".