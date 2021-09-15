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ЄС звинуватила режим Лукашенка у "гібридних атаках" 

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Мінськ, Середа 15 вересня 2021 12:47
ЄС звинуватила режим Лукашенка у "гібридних атаках"  Фото: глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн звинуватила режим Лукашенка у "гібридних атаках". Зазначивши, що Мінськ використовує мігрантів для дестабілізації в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Єврокомісії під час свого щорічного звернення у парламенті, яку цитує Devdiscourse.

"Вони садили людей в літаки і буквально штовхали їх до наших кордонів", - заявила Урсула фон дер Ляєн.

За її словами Європейський союз буде протистояти "гібридній атаці" з боку Білорусі з використанням міграції, однак ЄС буде залишатися вразливим до тих пір, поки його 27 країн-членів не будуть розділені по цьому актуальному питанню.

"Це гібридна атака, спрямована на дестабілізацію Європи. Ми ніколи цього не потерпимо. Ми будемо підтримувати Литву, Латвію і Польщу, які межують з Білоруссю, і мають східний зовнішній кордон ЄС", - зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Вона підкреслила, що гострі внутрішні розбіжності в ЄС з приводу того, як поводитися з біженцями та мігрантами, означають, що "блок залишається відкритим для шантажу, в той час, як геополітичні суперники Європи отримують вигоду".

Нагадаємо, нещодавно канцлер Німеччини Ангела Меркель також звинуватила Мінськ в "гібридних атаках", вказавши, що режим Лукашенка намагається використовувати мігрантів як засіб тиску на Литву і Польщу.

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