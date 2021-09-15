ЕС обвинила режим Лукашенко в "гибридных атаках" 

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии во время своего ежегодного обращения в парламенте, которую цитирует Devdiscourse.

"Они сажали людей в самолеты и буквально толкали их к нашим границам", - заявила Урсула фон дер Ляєн.

По ее словам, Европейский союз будет противостоять "гибридной атаке" со стороны Беларуси с использованием миграции, однако ЕС будет оставаться уязвимым до тех пор, пока его 27 стран-членов не будут разделены по этому актуальному вопросу.

"Это гибридная атака, направленная на дестабилизацию Европы. Мы никогда этого не потерпим. Мы будем поддерживать Литву, Латвию и Польшу, которые граничат с Беларусью, и имеют восточную внешнюю границу ЕС", - отметила Урсула фон дер Ляєн.

Она подчеркнула, что острые внутренние разногласия в ЕС по поводу того, как вести себя с беженцами и мигрантами, означают, что "блок остается открытым для шантажа, в то время, как геополитические соперники Европы получают выгоду".