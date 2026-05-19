ЕС обещает Британии жесткие условия возвращения: от чего придется отказаться

Бывшие и действующие европейские топ-чиновники дали четкий сигнал Лондону, что возвращение в ЕС, если оно состоится, будет очень болезненным для Королевства. Стране придется урезать свои желания и жить "как все".

Ранее Лондон имел беспрецедентные привилегии: Великобритания не входила в зону евро. Она игнорировала Шенгенскую зону. Также страна получала огромную скидку на бюджетные взносы.

Георг Рикелес, бывший советник рабочей группы ЕС по вопросам Brexit, объяснил ситуацию: "Существует стратегическая потребность в сотрудничестве ЕС и Великобритании, но я не думаю, что будет желание открывать новые десятилетия британской исключительности. Ценой повторного вступления будет членство на нормальных условиях".

Без фунта и границ

Если возвращение состоится, а соцопросы показывают, что британцы очень его хотят, то новые переговоры начнутся со стандартных требований. Это подтверждает Сандро Гоци, бывший министр Европы Италии, который теперь работает в Европарламенте. Гоци подчеркнул, что индивидуальный подход исчез навсегда. Лондону придется обсуждать те же вопросы, что и любому другому кандидату.

В Брюсселе ожидают полной интеграции, что означает переход на единую валюту. Также Британии придется открыть границы. Больше преимуществ можно получить только через объединение суверенитета с Европой.

Почему вопрос ошибочности Brexit снова актуален

Дискуссия о возвращении в ЕС ожила после того, как Лейбористы во главе с действующим премьером Киром Стармером проиграли местные выборы. Теперь они открыто говорят о такой возможности.

Например, Энди Бернем, мэр Большого Манчестера, назвал Brexit катастрофой. Он хочет видеть страну в союзе еще при своей жизни. Однако Бернем предлагает и другие варианты:

присоединение к единому рынку;

участие в новом Европейском совете безопасности;

тесное оборонное сотрудничество.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также предостерег Лондон от напрасных ожиданий относительно "меню на выбор". Великобритания, если решит вернуться, должна усвоить фундаментальные правила Европы.