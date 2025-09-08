RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

В ЕС обсуждают санкции против Китая и других стран за покупку российской нефти, - FT

Фото: ЕС может ввести санкции против Китая (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Чиновники ЕС обсуждают потенциальные санкции против Китая и других третьих стран за покупку российской нефти и газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

19-й пакет санкций

Как известно, в настоящее время ЕС готовит 19-й пакет санкций против России. По информации Bloomberg. Среди возможных мер - ограничение работы российских платежных и кредитных систем, криптобирж, а также новые шаги против нефтяной торговли страны.

По словам президента Финляндии Александра Стубба, Трамп воспользовался телефонным разговором 4 сентября, чтобы потребовать от Европы усиления экономического давления, включая полное прекращение закупок российской нефти и газа, чтобы убедить Путина сесть за стол переговоров. По его словам, американский лидер также призвал европейцев оказать давление на Китай.

ЕС рассчитывает согласовать часть мер с США. Делегация европейских чиновников отправится в Вашингтон для переговоров о совместных действиях.

Москва уже находится под жесткими санкциями, но частично компенсирует их за счет поставок через Китай и третьи страны.

В США обсуждают возможность введения санкций против "теневого флота" российских танкеров, а также против энергетических гигантов "Роснефть" и "Лукойл".

 

После полномасштабного вторжения России в Украину ЕС ввел 18 пакетов санкций, которые привели к резкому сокращению импорта с территории России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЕвросоюз