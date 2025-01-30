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В ЕС обсуждают возвращение к покупке газа из России, чтобы "побудить" ее к миру, - FT

Брюссель, Четверг 30 января 2025 09:45
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В ЕС обсуждают возвращение к покупке газа из России, чтобы "побудить" ее к миру, - FT Фото: в ЕС обсуждают возвращение к покупке российского газа (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Европейском Союзе начали обсуждать идею возвращения к покупке газа из России. Это, по мнению некоторых чиновников, якобы может побудить Москву к миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Информированные источники издания отмечают, что сторонники идеи возобновления покупки российского газа считают, что такой шаг снизит цены на энергоносители в Европе и "побудит" РФ сесть за стол переговоров. По их мнению, это даст обеим сторонам повод для прекращения огня и его поддержания.

Трое чиновников добавили, что эту инициативу одобрили некоторые официальные лица в Германии, Венгрии и других странах ЕС. Но с другой стороны обсуждение этой идеи вызвало резкую критику среди ближайших союзников Украины.

"Это безумие. Насколько глупыми мы можем быть, чтобы даже думать об этом как о возможном варианте?" - сказал один из европейских чиновников.

Кроме того, дискуссии о возобновлении покупки газа из России обеспокоило американских поставщиков сжиженного природного газа (СПГ), которые хотят заключить долгосрочные контракты со странами ЕС. Они опасаются, что возобновление транзита через Украину может сделать их продукцию неконкурентоспособной.

Реакция Украины

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко прокомментировал информацию Financial Times о том, что якобы некоторые представители Германии и Венгрии поддерживают возобновление поставок российского газа.

"Это те страны, где Россия развивала энергетическую коррупцию и покупала чиновников, начиная с конца 90-х", - написал он в Telegram.

Напомним, Европейский Союз собирается ввести 16-й пакет санкций против России к третьей годовщине полномасштабной войны в Украине.

По данным западных СМИ, ЕС в новом пакете не введет полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа, но введет определенные ограничения.

Также СМИ сообщают, что санкции введут против более 30 физических и юридических лиц не только из России, но и Китая и КНДР. В санкционный список могут попасть экс-нардеп Андрей Деркач и крымский шахматист Сергей Карякин.

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