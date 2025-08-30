RU

В ЕС обсуждают кардинальные изменения, чтобы обходить постоянные вето Венгрии

Фото: глава европейской дипломатии Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Ряд стран ЕС обсуждает, как изменить правила принятия решений в блоке. Причиной этого стали постоянные вето Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Bloomberg ознакомился с документом, который был распространен среди государств-членов ЕС накануне неформальной встречи министров иностранных дел в субботу, 30 августа, в Копенгагене.

Группа из 12 стран рассмотрела правовые возможности для принятия решения квалифицированным большинством вместо единогласия. До этого в ЕС все решения могли приниматься только единогласно.

Как отмечает издание, изменение подхода к голосованию позволит Европейскому Союзу действовать быстрее, избегая блокировки решений.

Bloomberg напоминает, что Венгрия последовательно выступала против инициатив по Украине - от выделения средств до процесса вступления страны в ЕС. Это привело к ожесточенным дипломатическим спорам и переговорам, направленным на то, чтобы склонить ее к таким вопросам, как возобновление санкций против России.

В пятницу, 29 августа, Венгрия отказалась подписать заявление, осуждающее российские удары по Украине на этой неделе.

 

Конфликт Венгрии и Украины

Напомним, Венгрия выступает против членства Украины в ЕС и НАТО. Также Будапешт не поддерживает предоставление помощи Украине со стороны Евросоюза.

Также недавно президент Украины Владимир Зеленский дал интервью венгерскому порталу Válasz Online. Это вызвало возмущение среди представителей венгерских властей.

Зеленский в интервью заявил, что правительство Виктора Орбана вмешивается во внутренние дела Украины и использует войну для политических целей накануне выборов.

Спикер опубликовал заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто о том, что якобы Зеленский "хочет марионеточное правительство в Венгрии, которое бы посылало венгерские деньги Украине".

