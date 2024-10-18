У ЕС нет консенсуса относительно плана победы Зеленского, - Туск

На пресс-конференции после саммита ЕС в Брюсселе Туск отметил, что "никто не ожидал гармонии", поскольку страны ЕС имеют разные подходы к членству Украины в НАТО, а приглашение в Альянс было первым в плане победы Украины.

Туск признал, что главным тезисом плана Зеленского является вопрос членства Украины в НАТО и напомнил, что когда вопрос вступления Украины в Альянс впервые встал, именно Польша выступала за "открытие перспективы НАТО для Украины". "Это не изменилось. В этом отношении мы солидарны с Украиной", – сказал Туск.

По словам премьер-министра, сегодня трудно оценить, насколько реалистичен план Зеленского, поскольку многое будет зависеть от результатов президентских выборов в США. "Пока мы находимся на этапе ожидания результатов выборов в США, никто этого не скрывает", – сказал Туск. Глава польского правительства также добавил, что стратегии, содержащиеся в плане Зеленского, будут переоценены после выборов в США.