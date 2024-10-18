RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

У ЕС нет консенсуса относительно плана победы Зеленского, - Туск

Фото: Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Среди лидеров ЕС нет консенсуса по оценке плана победы, представленного в Брюсселе президентом Украины Владимиром Зеленским. Во многом его воплощение будет зависеть от результатов президентских выборов в США.

Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

На пресс-конференции после саммита ЕС в Брюсселе Туск отметил, что "никто не ожидал гармонии", поскольку страны ЕС имеют разные подходы к членству Украины в НАТО, а приглашение в Альянс было первым в плане победы Украины.

Туск признал, что главным тезисом плана Зеленского является вопрос членства Украины в НАТО и напомнил, что когда вопрос вступления Украины в Альянс впервые встал, именно Польша выступала за "открытие перспективы НАТО для Украины". "Это не изменилось. В этом отношении мы солидарны с Украиной", – сказал Туск.

По словам премьер-министра, сегодня трудно оценить, насколько реалистичен план Зеленского, поскольку многое будет зависеть от результатов президентских выборов в США. "Пока мы находимся на этапе ожидания результатов выборов в США, никто этого не скрывает", – сказал Туск. Глава польского правительства также добавил, что стратегии, содержащиеся в плане Зеленского, будут переоценены после выборов в США.

План победы Зеленского был представлен украинскому парламенту 16 октября, а в ЕС и НАТО – 17 октября. План включает: приглашение Украины к вступлению в НАТО, усиление обороны Украины и разворот войны в сторону России, сдерживание российской агрессии, специальные стратегические и экономические соглашения с партнерами Киева. Пятый пункт касается послевоенного периода – Киев предлагает заменить американские войска в Европе украинскими после войны.

Правда, Зеленский сказал журналистам, что понимает, что Украина может присоединиться к Альянсу только после окончания войны, но добавил, что именно приглашение станет четким сигналом для Кремля. План, представленный украинским президентом в Брюсселе, также содержал приложения по усилению Украины ракетами дальнего радиуса действия.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаВладимир Зеленский