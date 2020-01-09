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В ЄС назвали версію про те, що літак в Ірані збили помилково "такою, що заслуговує довіри"

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Представники європейської служби безпеки сказали CNN, що повідомлення про те, що літак був збитий, "заслуговують довіри"

Представники європейської служби безпеки заявили, що інформація про те, що український літак був збитий в Ірані помилково, "заслуговує довіри". Про це повідомляє CNN.

Представники європейської служби безпеки вважають, що повідомлення про те, що український авіалайнер був збитий зенітно-ракетним комплексом Ірану помилково, заслуговують довіри.

Нагадаємо, Newsweek з посиланням на свої джерела повідомляло, що літак "Міжнародних авіаліній України" був збитий зенітною ракетною системою Ірану. Літак був збитий створеним в Росії зенітно-ракетним комплексом Tор-M1, відомого НАТО як Gauntlet.

Два чиновника Пентагону сказали виданню, що інцидент стався випадково. Зокрема, протиповітряна оборона Ірану, ймовірно, була активна після ракетного обстрілу країни. Крім того, інформацію про наявність даних у Пентагону про те, що український літак був збитий, підтверджує агентство CBS.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов назвав теракт, зіткнення з іншим літаючим об'єктом, вибух двигуна і поразки літака російської зенітною ракетою ЗРК головними версіями авіакатастрофи в Ірані.

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