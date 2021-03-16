ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У ЄС назвали чотири напрямки оновленої міграційної політики

Новость на русском → Євросоюз, Вівторок 16 березня 2021 06:02
У ЄС назвали чотири напрямки оновленої міграційної політики Фото: Жозеп Боррель (РбК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Високий представник Європейського союзу по закордонним справам та політиці безпеки Жозеп Боррель оприлюднив оновлені напрями удосконалення політики Євросоюзу у сфері регулювання міграції. За його словами, таких напрямів чотири.

Про це він заявив на прес-конференції після віртуальної зустрічі міністрів закордонних та внутрішніх справ ЄС, передає swissinfo.ch.

За словами Боррелля, головні напрямки просування у питаннях міграційної політики країн ЄС можна викласти в чотирьох пунктах.

По-перше, члени ЄС не можуть розглядати політику міграції ізольовано від загальних партнерських відносин з країнами походження та транзиту, без участі яких неможливо вирішити будь-яку проблему в цій сфері.

Другий напрямок стосується широкого підходу до положень Пакту міграції ЄС, який передбачає заходи регулювання з одночасним досягненням прогресу в питаннях реадмісії. Цей принцип повинен стати частиною загальних відносин ЄС з країнами-партнерами.

Третє. Загальні питання регулювання міграції з третіми країнами та відповідні домовленості повинні містити положення про шляхи легальної міграції.

"Коли ми укладаємо угоду про партнерство, воно має включати питання легальної міграції. Це повинно бути частиною конструктивного партнерства. Законна міграція усуває причини для того, щоб користуватися небезпечними шляхами... Нам потрібна міграція, але вона повинна бути регульованою, справедливої та безпечною", - підкреслив Жозеп Боррель.

Нагадаємо, туризм в країнах ЄС за рік скоротився вдвічі. До цього призвела пандемія коронавірусу.

Раніше ми писали, що ЄС розглядають введення електронних віз для громадян третіх країн. Така процедура дозволить заощадити час і гроші мандрівників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Евросоюз Мігранти
NEWS
Знову в онлайн. Школи йдуть на канікули або дистанційне навчання: ситуація в областях
Знову в онлайн. Школи йдуть на канікули або дистанційне навчання: ситуація в областях
DAILY
Під замок. Чи можуть Україну знову закрити на "локдаун"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Під замок. Чи можуть Україну знову закрити на "локдаун"