У ЄС назвали чотири напрямки оновленої міграційної політики

Високий представник Європейського союзу по закордонним справам та політиці безпеки Жозеп Боррель оприлюднив оновлені напрями удосконалення політики Євросоюзу у сфері регулювання міграції. За його словами, таких напрямів чотири.

Про це він заявив на прес-конференції після віртуальної зустрічі міністрів закордонних та внутрішніх справ ЄС, передає swissinfo.ch.

За словами Боррелля, головні напрямки просування у питаннях міграційної політики країн ЄС можна викласти в чотирьох пунктах.

По-перше, члени ЄС не можуть розглядати політику міграції ізольовано від загальних партнерських відносин з країнами походження та транзиту, без участі яких неможливо вирішити будь-яку проблему в цій сфері.

Другий напрямок стосується широкого підходу до положень Пакту міграції ЄС, який передбачає заходи регулювання з одночасним досягненням прогресу в питаннях реадмісії. Цей принцип повинен стати частиною загальних відносин ЄС з країнами-партнерами.

Третє. Загальні питання регулювання міграції з третіми країнами та відповідні домовленості повинні містити положення про шляхи легальної міграції.

"Коли ми укладаємо угоду про партнерство, воно має включати питання легальної міграції. Це повинно бути частиною конструктивного партнерства. Законна міграція усуває причини для того, щоб користуватися небезпечними шляхами... Нам потрібна міграція, але вона повинна бути регульованою, справедливої та безпечною", - підкреслив Жозеп Боррель.