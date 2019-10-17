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ЄС назвав ключові пункти угоди про Brexit

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У Північній Ірландії частково збережеться митний кодекс ЄС

Рішення проблеми кордону з Ірландією в новій угоді про вихід Британії з Євросоюзу (Brexit) базується на чотирьох ключових пунктах. Про це заявив парламентер в питаннях Brexit від ЄС Мішель Барньє, передає BBC.

За його словами, нова угода про Brexit дає більше визначеності і для Британії і для Європейського союзу. Він також зазначив, що рішення проблеми кордону з Ірландією базується на наступних принципах:

  • Північна Ірландія буде дотримуватися обмеженого числа правил ЄС, які стосуються експорту та імпорту товарів. Таким чином, в Північній Ірландії частково зберігається митний кодекс ЄС.
  • Північна Ірландія залишиться британською митною територією. Але при цьому, Північна Ірландія залишається пунктом в'їзду у внутрішній ринок ЄС, оскільки межує з Ірландією.
  • Сторони погодили ПДВ для упорядкування конкуренції на внутрішньому європейському ринку товарів.
  • Представники Північної Ірландії зможуть кожні чотири роки самостійно вирішувати, чи продовжувати застосування цих правил або ні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні ЄС і Британія досягли угоди Brexit.

Пізніше стало відомо, що британська опозиція розкритикувала нову угоду щодо Brexit. За словами лідера лейбористів Джеремі Корбіна, нова угода - "страшніша", ніж та, яку було підписано попереднім прем'єр-міністром Терезою Мей.

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