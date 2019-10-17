ЄС назвав ключові пункти угоди про Brexit

У Північній Ірландії частково збережеться митний кодекс ЄС
Рішення проблеми кордону з Ірландією в новій угоді про вихід Британії з Євросоюзу (Brexit) базується на чотирьох ключових пунктах. Про це заявив парламентер в питаннях Brexit від ЄС Мішель Барньє, передає BBC.
За його словами, нова угода про Brexit дає більше визначеності і для Британії і для Європейського союзу. Він також зазначив, що рішення проблеми кордону з Ірландією базується на наступних принципах:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні ЄС і Британія досягли угоди Brexit.
Пізніше стало відомо, що британська опозиція розкритикувала нову угоду щодо Brexit. За словами лідера лейбористів Джеремі Корбіна, нова угода - "страшніша", ніж та, яку було підписано попереднім прем'єр-міністром Терезою Мей.