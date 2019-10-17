ЄС назвав ключові пункти угоди про Brexit

Рішення проблеми кордону з Ірландією в новій угоді про вихід Британії з Євросоюзу (Brexit) базується на чотирьох ключових пунктах. Про це заявив парламентер в питаннях Brexit від ЄС Мішель Барньє, передає BBC.

За його словами, нова угода про Brexit дає більше визначеності і для Британії і для Європейського союзу. Він також зазначив, що рішення проблеми кордону з Ірландією базується на наступних принципах:

Північна Ірландія буде дотримуватися обмеженого числа правил ЄС, які стосуються експорту та імпорту товарів. Таким чином, в Північній Ірландії частково зберігається митний кодекс ЄС.

Північна Ірландія залишиться британською митною територією. Але при цьому, Північна Ірландія залишається пунктом в'їзду у внутрішній ринок ЄС, оскільки межує з Ірландією.

Сторони погодили ПДВ для упорядкування конкуренції на внутрішньому європейському ринку товарів.

Представники Північної Ірландії зможуть кожні чотири роки самостійно вирішувати, чи продовжувати застосування цих правил або ні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні ЄС і Британія досягли угоди Brexit.

Пізніше стало відомо, що британська опозиція розкритикувала нову угоду щодо Brexit. За словами лідера лейбористів Джеремі Корбіна, нова угода - "страшніша", ніж та, яку було підписано попереднім прем'єр-міністром Терезою Мей.