ЄС призначив посла у Британії, який очолить дипмісію після Brexit

Європейський союз призначив власного посла у Лондоні, який очолить дипломатичну місію після виходу Британії з ЄС (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Як повідомляється, посольство ЄС у Британії після Brexit очолить португальський дипломат Жоао Вале де Альмейда. Планується, що Альмейда очолить дипломатичну місію в Британії вже у лютому.

"Португальський дипломат Альмейда у п'ятницю був призначений головою майбутньої дипломатичної місії ЄС у Великій Британії після Brexit, що відбудеться 31 січня", - заявив верховний представник ЄС Жозел Боррелль.

У Брюсселі зазначили, що європейська дипмісія в Лондоні також відповідатиме за Північну Ірландію.

Аламейда у 2010-2014 роках перебував на посаді посла у Сполучених Штатах. А до призначення керівником дипломатичної місії в Британії він був послом Євросоюзу в ООН.

Нагадаємо, 24 січня прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон підписав угоду про умови виходу Сполученого Королівства зі складу Європейського союзу. Згідно з угодою про Brexit, Британія припинить бути членом Євросоюзу вже 31 січня 2020 року.

Крім того, вчора голова Європейської ради Шарль Мішель і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн підписали в Брюсселі угоду про вихід Британії з Євросоюзу. Ратифікація документа в Європарламенті запланована на 29 січня.