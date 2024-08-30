ЕС обучит 60 000 украинских военных, а Берлин - 10 000, - минобороны Германии

"Уже завтра мы выйдем на число 60 тысяч. Такое количество военных мы научили в рамках ЕС. Они вернутся в Украину после учений", – отметил он.

Гитшлер добавил, что Германия планирует до конца 2024 года обучить 10 000 украинских солдат, после чего эти вернутся в Украину для выполнения боевых задач.

Во время встречи министров обороны в Брюсселе высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель отметил, что Евросоюз имеет на мгновение увеличение количества украинских военных, которые проходят военную обучение в европейских государствах. В частности, он также анонсировал возможность открытия координационного центра в Киеве для усиления сотрудничества с украинскими вооруженными силами.

В то же время, по его словам, вопрос обучения украинских военных европейскими инструкторами остается открытым.

"Пока нет полного согласия на тренировку украинских солдат на украинской земле с европейскими инструкторами", - сказал Боррель.

Обучение украинских военных в ЕС

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году Европейский Союз принял участие в подготовке украинских военных. Обучение включает различные аспекты военного дела, включая тактику, медицинскую подготовку и использование современного вооружения. Они проходят по стандартам стран ЕС и НАТО.

Недавно Генштаб обнародовал видео ночных учений украинских военных в Великобритании.

Страны ЕС и НАТО постепенно увеличивают масштабы учений военных Украины. К примеру, об этом уже заявляла Латвия.